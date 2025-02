«Marciapiede fatto a pezzi dalle radici» 

E critica la situazione in via Volta dove le radici degli alberi hanno devastato i marciapiedi. Le mattonelle si sono completamente staccate mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni. A denunciare lo stato di degrado è anche Kevin Lege dell’associazione Quartu in bici. «Il percorso è molto pericoloso» dice, «e la situazione negli ultimi tempi è anche peggiorata. Questo accade in entrambi i lati di via Volta, non solo da una parte».

In alcune aiuole gli alberi non ci sono più perché erano stati tagliati negli anni scorsi proprio perché stavano creando problemi ma anche in questo caso, le radici sono rimaste e le mattonelle si sono staccate completamente. «Tutte queste macerie poi», commenta una passante Giuseppina Angius, «creano una situazione di degrado. Dovrebbero almeno fare una bonifica nell’attesa di decidere cosa fare e di procedere alla riparazione del marciapiede».

