Marciapiede distrutto dalle radici degli alberi 

Percorso ad ostacoli per i fedeli che vanno a sentir messa ma anche per i residenti e per i tanti che raggiungono le attività commerciali della zona. Davanti alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dall’incrocio con via Della Musica, i marciapiedi sono completamente devastati dalle radici degli alberi.

La pavimentazione è sollevata: passare in alcuni punti è quasi impossibile. Il problema è sempre lo stesso: quel tipo di alberi, piantato anni e anni fa senza una regolamentazione, non è adatto a stare imbrigliato dentro un’aiuola e si è fatto spazio nella pavimentazione danneggiandola.

Un problema enorme per i pedoni che rischiano di inciampare e cadere. E non è purtroppo l’unica zona dove si convive con questa sitauzione di pericolo. Succede ad esempio in via Eleonora d’Arborea dove gli alberi del giardino della scuola hanno distrutto la strada creando pericolosi avvallamenti. Un’altra situazione complicata è quella di via Brigata Sassari nel tratto all’incrocio con via Lombardia. In alcune zone come via Italia e via Andorra invece gli alberi sono stati tagliati e sostituiti con altri più idonei. (g. da.)

