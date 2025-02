Marciapiede dissestato, siepi invadenti e rifiuti. Camminare dalle parti di via Toti, ultimamente, non è un’impresa comoda, soprattutto per anziani e persone con difficoltà a deambulare. Colpa della banchina, piuttosto stretta, che in alcuni casi è ridotta a ciottoli ballerini.

«Lo segnaliamo da anni, siamo abituati», spiegano i residenti. «Ma la colpa è dei nostri stessi concittadini che ci parcheggiano sopra». Non è raro infatti trovare anche due, tre auto in fila parcheggiate sul marciapiede, nonostante i posteggi siano presenti sul lato opposto della strada. Ma non è questo l’unico ostacolo al transito dei pedoni. In mezzo alla via anche una siepe che invade il marciapiede, creando problemi a più di un cittadino che ha trovato il suo giubbotto impigliati nei rami secchi. «Il problema diventa evidente soprattutto di sera, quando la scarsa illuminazione rende difficile notare in tempo i punti più critici», riporta Eugenio Pusceddu. «Chi ha passeggini o è in sedia a rotelle è costretto a camminare sulla carreggiata, mettendosi in pericolo». Lo scenario non migliora svoltando nella perpendicolare via delle Aquile. È qui, infatti, che i residenti lamentano la presenza di una discarica a cielo aperto. Tra la scuola elementare di via Toti e il campo di calcetto, infatti, si trovano buste di rifiuti maleodoranti, cartacce, stoviglie di plastica, resti di umido e persino svariate siringhe. Il tutto, come detto, a due passi dalla scuola e da un parco giochi per bambini. «La colpa è degli incivili che fanno come gli pare», osserva Matteo Cannas mentre passeggia con il suo cane, “ma il luogo va ripulito con urgenza, non si può lasciare un parco pubblico in queste condizioni».

