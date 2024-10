Marciapiede dissestato, pericolo cadute 

Tutta colpa delle auto. O meglio tutta colpa degli automobilisti che parcheggiano sopra il marciapiede. E così la pavimentazione ha ceduto creando pericolose buche e dislivelli. Succede in piazza IV Novembre proprio davanti all’ufficio postale, dove anche l’altro giorno nelle mattonelle sconnesse, sono cadute due persone, per fortuna senza riportare gravi danni. E pensare che in questa zona transitano tutti i giorni tantissime persone per via proprio della presenza delle poste e di tante attività commerciali.

«È un rischio enorme» commenta Enzo Puppa seduto su una panchina in piazza IV Novembre, «noi stiamo qui quasi tutto il giorno a chiacchierare e a giocare a carte e vediamo le persone che cadono in continuazione. Quel marciapiede è in pessime condizioni ma non è il solo».

Ancora infatti non sono stati fatti i lavori per ripristinare i sampietrini dei camminamenti intorno alla piazza che sono tutti saltati così come quelli attorno alle aiuole e poi come dice ancora Puppa, «ci sono anche le buche nella strada che come attraversi rischi di romperti l’osso del collo». Marciapiedi dissestati anche in via Cagliari e via Marconi di fronte al parco Matteotti e in altre zone i dislivelli sono creati dalle radici degli alberi.

