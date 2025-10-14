VaiOnline
Quartucciu.
15 ottobre 2025 alle 00:21

Marciapiede dissestato, pericoli per i pedoni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In via Verdi, all’altezza del civico 5, un tratto di marciapiede è da tempo dissestato e pericoloso: alcune mattonelle mancanti e una porzione di pavimentazione deteriorata rendono il passaggio a rischio.
Il problema riguarda diversi metri, in corrispondenza di un accesso condominiale. I residenti auspicano che, con la prossima manutenzione ordinaria, possa essere inserito anche questo intervento. A segnalare la situazione è Natalino Meloni, cittadino residente nel quartiere. «Da circa un anno il marciapiede è in queste condizioni», spiega. «È una zona frequentata ogni giorno, e sarebbe importante che venisse ripristinata. Non si tratta di una grande opera, ma di un piccolo intervento di manutenzione che restituirebbe decoro e sicurezza ed eviterebbe problemi sia a noi residenti del palazzo che a chi transita nel marciapiede. Il problema è che, se non si interviene per tempo, il deterioramento rischia di peggiorare sempre di più». Meloni racconta che la questione è già stata portata all’attenzione del Comune. «Sono certo – aggiunge – che l’amministrazione farà il possibile per intervenire. Segnalare queste situazioni serve a contribuire al miglioramento del paese. Come cittadini che hanno a cuore il decoro urbano, credo sia anche nostro dovere far presente le criticità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Putifigari difende l’area archeologica: «Daremo battaglia in Conferenza dei servizi»

Fotovoltaico sulla Domus, la rivolta dei sindaci

La Giunta: «Calpestati i valori identitari e la nostra storia» 
Caterina Fiori
Regione

Fasi, marcia indietro dopo le polemiche

Emigrati, al congresso voteranno tutti i delegati: stop al piano per escludere donne e giovani 
L’operazione

Serre di cannabis, nove arresti

Terralba, sequestrate 7mila piante di canapa. Nei guai anche un minorenne 
Valeria Pinna
Il caso

Assolti dopo il carcere, l’inchiesta flop di Venditti a Olbia

Ora le richieste di risarcimento per ingiusta detenzione 
Andrea Busia
L’intervista

«Intelligenza artificiale, l’Italia è molto indietro rispetto a Corea e India»

Per il docente italo-americano «i giovani sardi non vengono valorizzati» 
Giuseppe Deiana
L’incontro

«Famiglie, migranti e tutela della vita»

I valori della Chiesa nella visita di Stato di Papa Leone XIV al Quirinale 