Marciapiede dissestato, pericoli per i pedoni 

In via Verdi, all’altezza del civico 5, un tratto di marciapiede è da tempo dissestato e pericoloso: alcune mattonelle mancanti e una porzione di pavimentazione deteriorata rendono il passaggio a rischio.

Il problema riguarda diversi metri, in corrispondenza di un accesso condominiale. I residenti auspicano che, con la prossima manutenzione ordinaria, possa essere inserito anche questo intervento. A segnalare la situazione è Natalino Meloni, cittadino residente nel quartiere. «Da circa un anno il marciapiede è in queste condizioni», spiega. «È una zona frequentata ogni giorno, e sarebbe importante che venisse ripristinata. Non si tratta di una grande opera, ma di un piccolo intervento di manutenzione che restituirebbe decoro e sicurezza ed eviterebbe problemi sia a noi residenti del palazzo che a chi transita nel marciapiede. Il problema è che, se non si interviene per tempo, il deterioramento rischia di peggiorare sempre di più». Meloni racconta che la questione è già stata portata all’attenzione del Comune. «Sono certo – aggiunge – che l’amministrazione farà il possibile per intervenire. Segnalare queste situazioni serve a contribuire al miglioramento del paese. Come cittadini che hanno a cuore il decoro urbano, credo sia anche nostro dovere far presente le criticità».

