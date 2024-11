Marciapiede dissestato, pericoli e proteste 

Percorso a ostacoli in via Volta dove le radici degli alberi hanno completamente distrutto la pavimentazione dei marciapiedi rendendoli impraticabili.

Le mattonelle sono come esplose sotto la pressione della pianta che non trovando spazio per espandersi imbrigliata in una piccola aiuola si è fatta strada sotto la pavimentazione. Diverse persone sono già inciampate a cadute riportando in alcuni casi anche contusioni e fratture. Anche perché la pressione delle radici ha fatto traballare pure le mattonelle vicine creando così un altro potenziale pericolo. Via Volta è strada a metà tra via Marconi e via Bonaria crocevia di chi deve arrivare in centro e in viale Colombo e per questo attraversata ogni giorno da tantissime persone.

«Non si capisce perché nessuno intervenga» dice una passante, Miriam Ledda, «eppure si può vedere bene la situazione che c’è qui. Prima le mattonelle erano solo un po’ traballanti poi invece si sono staccate perché gli alberi stanno continuando a crescere. Nelle aiuole più i fondo si vede che hanno tagliato gli alberi ma qui non hanno mai fatto niente forse aspettano che qualcuno si faccia male davvero». Le piante erano state tagliate per questo motivo anche in altre zone della città come viale Colombo.

