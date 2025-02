«Marciapiede dissestato in via Nazionale» 

Un passo falso e il rischio di farsi male è altissimo. In via Nazionale, all’altezza del fornaio, ma non solo, il marciapiede è un vero e proprio percorso a ostacoli: mattonelle divelte, crepe profonde e dislivelli che hanno già causato diverse cadute. Da mesi i residenti denunciano la situazione, ma nessuno ancora è intervenuto.

Insomma, le segnalazioni si accumulano, ma il problema resta. E intanto cresce anche la paura degli incidenti: «Si aspetta che accada sempre qualcosa di grave prima di agire, io qualche giorno prima di Natale sono inciampato e ho rischiato di farmi male», incalza Luigi Spiga. Si chiede un intervento immediato da parte degli uffici di via Nazionale. Ma dal Comune arrivano le rassicurazioni: «Anche via Nazionale fa parte dell’intervento di restyling di strade e marciapiedi che da mesi stiamo attuando in varie zone della città, quindi verranno presto sistemati anche questi».

RIPRODUZIONE RISERVATA