Marciapiede dissestato in via Einstein 

In via Einstein a Sestu il marciapiede è un vero disastro: ormai le mattonelle si possono contare sulle dita di una mano e sono malferme.

«È così da almeno 25 anni», riepiloga Anna Argiolas, che spiega «io ci sono passata diverse volte perché abito vicino ma soprattutto perché la nuova pediatra ha appena aperto qui; tra l'altro è anche la strada che percorro per andare in chiesa e il punto dove si incrocia con via Veneto nelle strisce pedonali è davvero impraticabile. Io non so dove passare se non nell'asfalto; è pericoloso per chi ha un passeggino, o una sedia a rotelle». Ma presto cambierà tutto. «Via Iglesias, via Gorizia, via Galileo Galilei, via Galvani, via Costituzione, via Ottaviano Augusto, via Marzabotto e via Einstein avranno tutte rifatto sia l’asfalto che il marciapiede con nuovi attraversamenti pedonali», dice l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «e vedremo l'esecuzione a breve».

