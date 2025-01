Marciapiede dissestato in via Cagliari  

Prima c’era soltanto un avvallamento. Le mattonelle del marciapiede in via Cagliari si erano sollevate e traballavano pericolosamente. Adesso invece, si sono completamente staccate cosi che il rischio di cadere a terra soprattutto la notte, quando la visibilità è ridotta è altissimo.

In questo caso la colpa non è degli alberi: non ci sono piante lungo il passaggio ma ci sono invece auto parcheggiate a ogni ora e che hanno fatto scollare la pavimentazione.

Lo stesso accade anche in altre strade del centro e della periferia dove i marciapiedi vengono trasformati in aree di sosta improvvisate con i pedoni costretti a passare in mezzo alla strada. È il caso di tutta la zona di Santo Stefano tra via Scarlatti e via Mercadante. Stessa storia anche in via Vittorio Emanuele dove la strada stretta mette ancora di più a rischio i pedoni, costretti a passare sulla carreggiata.

