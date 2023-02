Marciapiede  dissestato: «È pericoloso» 

Percorso ad ostacoli in via Brigata Sassari dove i marciapiedi sono impraticabili. Succede nel secondo tratto della strada verso il ponte a causa delle radici degli alberi che hanno completamente sollevato la pavimentazione e distrutto le mattonelle. Così ai pedoni non resta altro da fare che passare ai bordi della carreggiata in una tratto già di per sé molto pericoloso e trafficato. Il problema è stato segnalato più volte al comando della Polizia locale. Lo stesso succede anche in altre zone della città e del litorale.

È il risultato delle piantumazioni selvagge che venivano portate avanti anni fa ad esempio nelle scuole. Qui gran parte degli alberi sono stati messi a dimora a seguito delle iniziative denominate la festa degli alberi, dove i bimbi piantavano un alberello senza che però si tenesse molto conto di cosa sarebbe diventato. E così ecco i danni in via Eleonora D’Arborea dove passare è come ritrovarsi sulle montagne russe. La strada è al limite della praticabilità perché completamente rialzata dalle radici dei pini della scuola di va Cimabue. Una situazione annosa a cui non si è mai riusciti a porre rimedio.

In tutto il centro urbano gli alberi sono circa settemila. Tra pini, frassini, oleandri e altri, ovviamente non tutti hanno creato problemi. Molti però sono stati addirittura buttati giù proprio per preservare la sicurezza dei pedoni. Come ad esempio in viale Colombo dove erano stati abbattuti i lecci che stavano danneggiando i marciapiedi o in via Marconi e in via Manara dove invece le estirpazioni erano dovute alla stabilità minata dalla presenza del cerambice della quercia che aveva scavato gallerie nel legno danneggiando irrimediabilmente la pianta.

