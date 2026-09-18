Marciapiede dissestato e buche mai riparate, «Mia moglie è invalida, uscire così è pericoloso» 

Un tratto di marciapiede dissestato da mesi e una buca che rappresenta un pericolo. Sono quotidiani e pesanti, in via Monte Grappa, i disagi per un’anziana con gravi problemi di deambulazione in seguito al mancato ripristino del marciapiede (proprio davanti a casa) dopo un intervento sulla rete idrica.

«Mia moglie è invalida e si muove solo con le stampelle», riferisce preoccupato Piero Massidda, il marito, «i lavori sono stati fatti almeno 7 mesi fa, ma poi il marciapiede non è mai stato risistemato: è rimasta una buca piena di sabbia che per mia moglie rappresenta un’insidia. Chiediamo che il problema possa essere risolto».

«Il ripristino sarà effettuato a breve, nei prossimi giorni», assicura Abbanoa, «l’impresa che si occupa delle manutenzioni è già stata sollecitata. Nel caso specifico c’è stata una svista. Di norma, infatti, si fa l’intervento e poi si aspetta qualche giorno per fare assestare il terreno. Successivamente l’impresa torna e completa il ripristino. È probabile che ci sia stata un’emergenza il giorno in cui era previsto il ripristino e successivamente è sfuggito».

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