Marciapiede dissestato, buche e avvallamenti in via D’Annunzio 

Davanti al parco Matteotti, a pochi passi da piazza Sant’Elena c’è un marciapiede dove passano ogni giorno centinaia di persone. È in via D’Annunzio, strada centrale della città, e i rischi sono altissimi.

La pavimentazione è infatti distrutta in più punti, ci sono buche e avvallamenti e quando piove si formano delle pozze che restano giorni e giorni con il rischio che qualcuno vi finisca dentro. «Questo marciapiede è così da anni» commenta una passante Anna Perra 75 anni, «se non stai attento ti rompi l’osso del collo. E infatti è già successo che qualcuno sia caduto. Non capisco perché non intervengano almeno per sistemare un po’ le mattonelle».

Via D’Annunzio non è l’unica. In tutta la zona i marciapiedi sono traballanti con gravi rischi per chi si sposta a piedi. Come in via Marconi nel tratto davanti ai portici e di fronte alla basilica di Sant’Elena dove le mattonelle sono affossate e staccate e alcune traballanti come in altre zone.

Un progetto per il recupero dei marciapiedi cittadini c’è ma nell’attesa i pericoli restano.

RIPRODUZIONE RISERVATA