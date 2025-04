Marciapiede dissestato, anziana inciampa e si fa male 

Stava camminando nel marciapiede in via Brigata Sassari proprio all’altezza dell’ingresso del deposito del vicino supermercato, quando all’improvviso è inciampata nelle mattonelle traballanti. Una brutta caduta per una donna di 76 anni che è stata trasportata in ospedale dall’ambulanza con la sospetta frattura di spalla e braccio.L’anziana è stata subito soccorsa da alcune persone che transitavano nella zona. È successo ieri mattina poco prima di mezzo giorno.

Purtroppo sono tantissimi i marciapiedi in diverse parti della città dove la pavimentazione è in condizioni critiche con le mattonelle staccate che rischiano di mettere in difficoltà i pedoni come appunto è successo ieri.

Uno dei punti peggiori è proprio la zona tra via Brigata Sassari, via Marconi e via Cagliari, dove non c’è marciapiede che non sia in condizioni critiche. Basta passare in piazza Sant’Elena proprio di fronte al sagrato, o ancora in via Marconi davanti al parco Matteotti o in via Porcu. Va meglio soltanto all’incrocio tra via Marconi e via Volta dove il marciapiede è stato rimesso in sesto proprio nei giorni scorsi dagli operai della ditta incaricata dall’Enel che hanno ripristinato le mattonelle laddove avevano eseguito gli scavi nell’ambito del progetto del Pnrr.

