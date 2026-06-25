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Viale Marconi.
26 giugno 2026 alle 01:24

Marciapiede ancora invaso dalla siepe: pedoni a rischio 

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In attesa dei lavori di messa in sicurezza della strada che comprendono anche tutta una serie di interventi per andare incontro a chi si sposta a piedi, in viale Marconi si continua a rischiare la vita.Colpa soprattutto della siepe che fuoriesce da un terreno privato e che, per l’ennesima volta, invade tutto il marciapiede davanti alla clinica. Così le persone che transitano nella strada, sono costrette a passare sulla carreggiata con le auto che sfrecciano ad alta velocità.

«È assurdo che regolarmente si ripresenti questo problema» dice Sandra Piras diretta verso i centri commerciali, «ogni tanto tagliano la siepe ma poi puntualmente siamo punto e a capo: stiamo parlando di viale Marconi dove corrono come pazzi e basta niente perché ti mettano sotto». In questi giorni sono soprattutto ragazzini a percorrere la strada: chiuse le scuole raggiungono a piedi i centri commerciali, come Romina 16 anni, che dice: «Non c’è nessuna sicurezza, ma non solo dove il marciapiede è invaso dalla siepe. C’è un tratto dove il marciapiede finisce e ti ritrovi nell’accesso del distributore dove le macchine arrivano e girano senza avere visibilità e rischi di essere messo sotto». I problemi dovrebbero risolversi con il via ai lavori che prevedono l’allargamento del marciapiede che non sarà più a bordo strada ma diviso da una fascia verde. Nel frattempo però restano rischi e disagi.

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