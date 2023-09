Marciapiede a pezzi e di nuovo invaso dalla vegetazione 

Non bastava la siepe che cresce rigogliosa occupando tutto il marciapiede e costringendo i pedoni a passare in mezzo alla strada. Adesso in viale Marconi a creare pericoli a chi si sposta a piedi, è la pavimentazione divelta in più punti.

Il cordolo di cemento che delimita il marciapiede è distrutto e basta poco per inciampare e cadere rovinosamente con le auto che sfrecciano accanto a tutta velocità. Succede nel tratto all’altezza del ponte dove purtroppo sono già ricresciuti i rami che erano stati potati di recente e che adesso sporgono di nuovo impedendo il passaggio.

Il tratto quartese di viale Marconi attende ancora i lavori di messa in sicurezza che saranno portati avanti dalla Città Metropolitana. Sembrava che i cantieri fossero pronti ad aprire quest’estate invece la trafila, a cominciare dagli espropri, è ancora lunga. Prevista la sistemazione della strada con la realizzazione di aree di sosta per i mezzi pubblici e di marciapiedi per assicurare l’accessibilità pedonale tra viale Marconi e Is Pontis Paris anche con la realizzazione di una passerella ciclopedonale in prossimità del canale di Is Cungiaus. Nel piano anche la sistemazione della corsia di decelerazione verso il Carrefour e la razionalizzazione delle reti di convogliamento delle acque meteoriche.

