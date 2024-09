Marciapedi rotti e rifiuti abbandonati in via Spano 

La situazione di abbandono in cui versano i residenti di via Spano è sempre più evidente. Nel marciapiede l’erba è alta e impedisce ai pedoni di circolare se non muniti di robuste scarpe. Rifiuti di plastica e carta si annidano in mezzo all’erba rendendo il posto indecoroso.

La situazione di disagio è visibile a tutti. soprattutto agli alunni (900) e agli insegnanti del vicino istituto tecnico Michelangelo Buonarrotti. E serpeggia il malcontento tra i residenti nella strada che si trova in posizione centrale del paese, frequentata anche da tanti turisti che arrivano per visitare e ammirare le vicine canne d’organo poste in Su cuccuru de Zeppara.

Alice Princiotta, titolare di un bar nella via, commenta con amarezza: «Nel marciapiede cresce erba alta, le mattonelle sono scomposte e poi c’è tanta sporcizia. Con me il comune ha applicato norme particolarmente stringenti e non mi ha permesso di mettere i tavoli fuori perché la strada perché è a doppio senso e dunque ritenuta pericolosa. La pulizia, che dovrebbe essere fatta dal Comune, è dimenticata da tempo e ormai sta diventando impraticabile». (m. s.)

