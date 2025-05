Marcialonga, molto più di una corsa 

A Samassi, la marcialonga del carciofo è molto più di una gara: racconta la storia di un paese, tra accoglienza, comunità e tradizione.

I veterani

A ripercorrerne le origini sono due volti storici dell’iniziativa: Tore Grecu, classe 1955, e Romeo Scano, classe 1949. «Se non le ho corse tutte, ne ho saltate ben poche», racconta Grecu, che iniziò quasi per caso: «Mi sono avvicinato alla corsa dopo aver iscritto mia figlia. La marcialonga era agli albori, si correva la prima domenica di dicembre e si promuoveva il carciofo. Già allora richiamava tantissime persone, tra cui atleti di livello. Ricordo i primi anni, le nostre mogli e i volontari si alzavano all’alba per preparare il tè caldo da offrire agli atleti all’arrivo in piazza. Oggi ho quasi 70 anni, ma continuo a correre, allenarmi e partecipare».

Il percorso della gara è cambiato nel tempo, adattandosi alle esigenze organizzative, così come il periodo in cui si svolge. Oggi infatti non si corre più a dicembre ma a marzo.

Inizialmente era necessario sfruttare tutti i mezzi a disposizione: «Io facevo il camionista», prosegue Grecu, «svuotavo il mio camion, lo portavo in piazza e lo usavamo come palco per le premiazioni. Eravamo in pochi a organizzare, ci arrangiavamo con birilli di cemento e nastri colorati per segnare il percorso. Oggi è diverso, ci sono tante persone dietro, ci sono i nuovi ragazzi a cui abbiamo passato il testimone, ma lo spirito è rimasto lo stesso». La marcialonga è sempre stata un momento di condivisione: «Quando Romeo Scano», chiude Grecu, «ha iniziato a proporre l’hamburger al carciofo la gente faceva la fila. L’atmosfera è sempre stata goliardica, allegra».

La passione

Anche Romeo Scano ha vissuto la marcialonga in tutte le sue forme, dalla fatica dell’organizzazione alla gioia della partecipazione: «Per vent’anni non ne ho saltata una. Era una gara sentita, l’ultima dell’anno, con una generosità unica. Davamo carciofi ai partecipanti, panini, premi anche in denaro per i primi dieci. Ma soprattutto si creava un forte senso di comunità. Facevamo una questua tra i negozianti, ognuno dava quello che poteva. Noi, ad esempio, davamo hamburger al carciofo. Bastava il passaparola. Ci riunivamo con due mesi di anticipo per capire quante famiglie erano disposte a ospitare gli atleti provenienti da fuori. A casa mia sono passati ragazzi dalla Tunisia, dal Marocco».

Il legame con il territorio sempre presente: «Passavamo tra i campi di carciofi. Ricordo le giornate di pioggia, le corse nel fango. All’arrivo c’era il the caldo ad aspettarci. Sono convinto che la marcialonga abbia contribuito a creare la cultura ospitale che ci ha contraddistinto sempre come paese, a renderci più aperti», conclude Romeo.

Oggi la marcialonga è ancora lì, ogni anno, tra i campi di carciofi e le voci dei nuovi ragazzi. In ogni passo c’è la memoria di chi ha corso, organizzato, creduto in un’idea semplice e potente: una corsa, con il cuore, può unire un paese.

