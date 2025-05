Marcialonga a Guspini e la “Mezza” di Olbia 

Si accende il weekend isolano di corsa su strada: oggi doppio appuntamento a Olbia e Guspini. Nella città gallurese si svolgerà la Olbia21, manifestazione organizzata dalla Pao Olbia in collaborazione con FollowYourPassion che assegnerà i titoli regionali di mezza maratona e vedrà in gara diversi partecipanti nella 10 km agonistica. Il via è alle 9.30 da piazza Crispi, luogo di partenza e arrivo per gli atleti che percorreranno un tragitto suggestivo con diversi tratti con vista sul mare. Nella 21 km, c’è il campione uscente Simon Tibet Loitanyang (Policiano Arezzo Atletica) vincitore dell’ultima edizione della Cagliari Respira. Prevista anche la StraOlbia, non competitiva di 5 km. Ieri si sono svolte invece le prove giovanili.

Nel sud dell’Isola, andrà in scena invece la 37ª Marcialonga Guspinese, organizzata dall’Atletica Guspini. Si partenza dallo Stadio Comunale alle 9.30, giro unico di 9,9 km nel centro abitato. Da tenere d’occhio Mario Lagana e la F50 Cinzia Meloni (entrambi dell’Atletica Edoardo Sanna Elmas), la F35 Ambra Matta (Cus Cagliari). In programma anche gare giovanili e una non competitiva di 3 km.

Battocletti record

Intanto ieri a Tokyo l’azzurra Nadia Battocletti ha stabilito il record europeo dei 5 chilometri di corsa su strada col tempo di 14’32”, migliorando di 7” quello dell'olandese Diane Van Es stabilito a Montecarlo lo scorso 9 febbraio.

