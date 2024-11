Marcia su Cagliari per la sanità 

«Mio fratello ha atteso un anno per essere convocato dalla commissione, ma ormai era troppo tardi. Dopo 12 giorni dalla chiamata alla visita è deceduto». Il racconto del fratello di Damiano Diana, Claudio, ben descrivono il clima di rabbia e insofferenza di tutti coloro che chiedono, anche da due anni, di ottenere l’invalidità civile e che ora hanno di deciso organizzare una marcia su Cagliari e una class action contro la Asl.

L’incontro

Giovedì, nell’oratorio di Cristo Re a Carbonia, circa duecento persone hanno partecipato all’assemblea convocata dall’associazione “Sportello sulcitano” per dire basta ai tempi biblici cui i cittadini sono costretti ad aspettare per ottenere l’invalidità. Il caso di Damiano Deiana è emblematico e il fratello non vuole fare la sua stessa fine: «Per via di gravi problemi sanitari ho presentato la domanda 8 mesi fa e non ho ancora ricevuto risposta. – racconta – Non posso lavorare e oggi, in attesa che mi venga riconosciuto un mio diritto, non ho i soldi neanche per comprarmi le medicine». Nell’oratorio tante le persone, presenti anche i sacerdoti don Massimiliano Congia e don Antonio Mura, responsabile della Pastorale sociale e del lavoro, hanno manifestato la loro disperazione e la volontà di non arrendersi. Piera Fenu, ex sindacalista proprio nel settore sanitario, ha deciso di riscendere in campo: «Quando ne ho avuto bisogno anch’io ho fatto richiesta e la risposta è arrivata dopo un anno e mezzo. – racconta - Questa lungaggine va avanti da troppi anni. C’è bisogno di un’azione forte di sensibilizzazione». Claudio Atzori, da anni costretto su una sedia a rotelle, segue in prima persona la madre: «Abbiamo presentato da oltre un anno la domanda per l’aggravamento ma ancora nessuna risposta. – dice -I tempi sono troppo lunghi, non abbiamo tutto questo tempo per aspettare».

La battaglia

Al termine della riunione sono state approvate due proposte. La prima arriva direttamente dagli organizzatori dell’assemblea, come afferma Daniele Mele: «Siamo riconosciuti nell’Isola e non solo come un popolo che lotta. La nostra storia è fatta di marce per la difesa dei nostri diritti. Per questo motivo, nelle prossime settimane, si terrà una marcia per la salute che si concluderà sotto gli uffici dell’assessorato regionale alla sanità a Cagliari. Non c’è ne andremo senza aver avuto le giuste risposte». L’altra proposta arriva dagli organizzatori della manifestazione tenutasi la settimana scorsa davanti alla sede dell'Asl in via Costituente e che giovedì si sono voluti unire: «È stata molto proficua e costruttiva. – dice Nicola Piras, del comitato di Buggerru – Metterò a disposizione la mia esperienza in tema di class action». L’amministrazione comunale, per voce del sindaco Pietro Morittu, comunica che «la direttrice generale della Asl Giuliana Campus, l’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi e la presidente della commissione Carla Fundoni son stati invitati a partecipare a una seduta aperta del Consiglio comunale per parlare dei problemi della sanità nel Sulcis»

RIPRODUZIONE RISERVATA