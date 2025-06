Marcia per Gaza, cagliaritano fermato al Cairo 

Senza diritti per quasi otto ore. Privati anche di quelli fondamentali, come mangiare e andare al bagno. Andrea Usala, 25 anni, studente cagliaritano della Scuola Holden di Torino, è stato fermato insieme a Vittoria Antonioli Arduini all’aeroporto del Cairo, dove i due erano appena arrivati per partecipare alla “Global March to Gaza”. La notizia del rilascio è stata confermata prima dal padre, Antioco Usala, ex sindacalista della Cgil sarda, esponente storico della sinistra, e poi dallo stesso ragazzo. «Ora sto bene, abbiamo lanciato un segnale importante».

