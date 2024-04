Marcia per Gaza, arrestati due italo-egiziani 

Il Cairo. Due persone con doppia cittadinanza italiana ed egiziana, Lina Aly e Mohammed Farag, sono state arrestate mentre manifestavano per Gaza. Lo scrive Amnesty International Italia su X: «Numerose persone arrestate oggi dalle forze di sicurezza egiziane mentre al Cairo di fronte alla sede di @unwomenarabic manifestavano solidarietà alle donne di Gaza e del Sudan. Tra le persone arrestate due, Lina Aly e Mohammed Farag, hanno doppia cittadinanza, anche italiana». Farag è un giornalista egiziano sposato con un’italiana.

Oltre a loro sono state fermate una decina di attiviste per i diritti umani note in Egitto e all’estero: Lubna Darwish, Mahienour Al-Masry Rasha Azab, Ragia Omran, Farida Al-Hafni, Asmaa Naim, Mai Al-Mahdi, Iman Aouf, Yousra Al-Kalisli, Hadeer Al-Mahdawi, Arwa Marei, Israa Youssef, Youssef Shaaban. Tra loro giornaliste, legali e leader di ong e società civile. La protesta si stava svolgendo in forma pacifica. «È una retata fra le donne che difendono i diritti umani più note in Egitto e questo ci dimostra quello che accade quando scende in piazza la società civile, anche in difesa di cause che ufficialmente il governo egiziano dice di apprezzare», ha commentato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International.

