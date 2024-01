Marcia nel mondo con Les production d’Oz 

Una suite minimalista, timbricamente uniforme, tonale, con ripetizioni e sovrapposizioni ritmiche di cellule melodiche che creano una musica ipnotica e contemplativa. “Suite Mediterranea - i quadri di un ambiente” del musicista, concertista e compositore Cristian Marcia è stata scelta e pubblicata dalla casa editrice musicale canadese Les production d’Oz. Un nuovo traguardo per l’artista nato a Quartu Sant’Elena che da 35 anni vive a Parigi, dove insegna chitarra classica, ma che spesso torna a Cagliari, dove ha fondato l’Accademia e il Festival Internazionale di Musica, di cui è anche il direttore artistico, e dove continua a insegnare.

Note

Ma non è tutto. Perché insieme alla suite datata 2019 e pensata per lo spettacolo “Bentu de notas” (con l’attrice Caterina Murino e la danzatrice Elodie Sicard), presto verranno pubblicati anche gli spartiti di altre composizioni: “Is Stasonis - Le Stagioni”, del 2020, creata durante la chiusura forzata causata dal Covid, e “Is Musicas - Voyages”, scritta nei primi mesi del 2023. La fortunata collaborazione è nata di recente, quando Éric Dussault, direttore di Les production d’Oz ha proposto a Cristian Marcia di lavorare insieme dopo essere rimasto colpito dalle musiche ascoltate sul suo canale YouTube. Cristian Marcia è ora tra i nuovi artisti messi sotto contratto dall’etichetta, fondata nel 1986 e rapidamente cresciuta affermandosi come leader nell’editoria per la chitarra classica e, dal 2010, anche per tutti gli altri strumenti orchestrali. In Italia, così come in Europa, gli spartiti dell’artista sardo saranno distribuiti da Hal Leonard Europe, già distributore degli spartiti di Giuseppe Verdi, ma anche di quelli delle star di oggi tra le quali spiccano Bob Dylan, Adele, Andrea Bocelli, Taylor Swift. «Ormai sono 35 anni che vivo a Parigi», racconta Marcia. «Il forte legame che mi unisce alla mia terra l’ho però sempre sentito vivo ed è per questo che i titoli dei miei brani sovente sono anche in lingua sarda». Lingua sarda, ma non solo: le composizioni del chitarrista isolano, come l’ultima, spesso portano contemporaneamente anche titoli in francese e in inglese. «In questo modo - prosegue l’artista - è possibile comunicare in un mondo globalizzato, comprendere nuove culture, nuove tradizioni e costumi».

