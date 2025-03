Marcia di protesta dal porto al Pozzo sacro 

Prima risposta dei movimenti antispeculazione eolica all’arrivo di alcuni aerogeneratori nel porto industriale di Olbia. Il Coordinamento Gallura Pratobello ha organizzato per oggi una marcia pacifica da Cala Saccaia al pozzo sacro di Sa Testa. L’iniziativa era nell’aria, dopo la prima uscita pubblica sui social del Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica. Nel molo Cocciani sono in corso le operazioni per il trasferimento in un sito del Nord Sardegna (ma si tratta di una ipotesi), le gru stanno spostando parti delle torri e le pale. In una nota il Coordinamento ha segnalato che “Tutto si svolge senza trasparenza, senza coinvolgimento della popolazione. Ci viene imposto senza neanche una parvenza di interesse all'opinione dei cittadini”. La marcia pacifica di Olbia partirà alle 18 da via Madascar con destinazione Sa Testa. Seppure con diverse sfumature anche molti sindaci galluresi condividono i contenuti della campagna di sensibilizzazione e della battaglia del Coordinamento. Sono recentissimi i provvedimenti di diversi primi cittadini dell’Alta Gallura, la regione dove si concentrano la maggior parte dei progetti di grandi impianti eolici e agrivoltaici. I sindaci (Luras, Calangianus, Aggius, per citarne alcuni) hanno comunicato alla Regione di non avere aree idonee per l’installazione delle torri.

