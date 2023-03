Marcia della salute, fioccano le adesioni 

Per la marcia della salute in programma venerdì e promossa dalla sezione locale del comitato “Sos sanità Barbagia-Mandrolisai”, continuano ad arrivare le adesioni.

ll Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano ha annunciato la sua presenza e invita tutti a partecipare. In una nota il comitato «Denuncia l'emergenza sanitaria in provincia e in Sardegna per la mancanza di personale sanitario nelle strutture ospedaliere, nelle cure primarie e di medicina territoriale, con carenze gravissime nella maggior parte dei comuni. Nell’Oristanese oltre 50 mila persone sono senza medico di base e non hanno accesso al servizio sanitario».

Il comitato chiede «a tutti i sindaci e Consigli di dichiarare lo stato di emergenza, dedicare una seduta straordinaria per la discussione ed eventuale approvazione manifesto di intenti in difesa della sanità».

Anche il sindacato pensionati della Cgil Oristano aderisce all'iniziativa. «Problematiche sempre più gravi – evidenzia la segretaria, Antonietta Fancello- affliggono la sanità oristanese, assente sia come assistenza primaria che come strutture ospedaliere, non efficienti soprattutto per mancanza di personale qualificato». ( s. c. )

