Marcia del filo rosso, in corteo centinaia di persone 

Un corteo di centinaia di persone, tra cui molti studenti di scuole cagliaritane di ogni ordine e grado, ha attraversato ieri mattina le vie del centro tenendo un filo rosso per dire un forte no alla violenza sulle donne.

La “Marcia del filo rosso” - questo il nome dall'evento organizzato da Luna e Sole Odv, Cittadinanzattiva Cagliari e Fondazione Una Nessuna Centomila con diverse realtà locali e patrocinata dal Comune - ha visto la partecipazione di tante persone comuni, studentesse e studenti del Liceo artistico-musicale Foiso Fois, dell’Istituto superiore Azuni, della scuola Ugo Foscolo e della secondaria di primo grado Sacro Cuore and Ludum School. Erano presenti anche la vicesindaca di Cagliari Maria Cristina Mancini e la consigliera regionale di maggioranza Camilla Soru. In piazza Garibaldi, punto finale della manifestazione, c'è stato poi un flash mob per sensibilizzare su un tema purtroppo più che mai di stretta attualità: da gennaio a oggi sono 95 le vittime di femminicidio in Italia, di cui 5 in Sardegna. «È importante essere qui a partecipare a questo tipo di iniziative perché il concetto di rispetto verso le donne deve essere appreso soprattutto a partire da noi che siamo le giovani generazioni», commenta Alberto Floris, studente di quinta del Liceo artistico musicale Foiso Fois. «È fondamentale sensibilizzare i ragazzi e le ragazze su queste tematiche», dice Adriana Meloni, docente dello stesso liceo, «l'arte poi aiuta anche a capire determinate dinamiche dal punto di vista interiore ed è importante per noi che i nostri alunni acquisiscano queste sensibilità e le trasmettano ai loro coetanei». Per Tiziana Adamo, psicologa e psicoterapeuta di Luna e Sole Odv: «I giovani devono essere ambasciatori di rispetto».

