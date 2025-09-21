VaiOnline
Monserrato.
22 settembre 2025 alle 00:08

Marcia contro i tumori, aperte le iscrizioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Comincia il conto alla rovescia per la sesta edizione di Pauly in Rosa, la manifestazione di sensibilizzazione per la lotta ai tumori organizzata dall’Associazione Culturale Pauly Aps e diventata un appuntamento sempre più partecipato.

Da oggi aprono ufficialmente le iscrizioni per la tradizionale camminata di 5 chilometri per le vie di Monserrato, che si terrà il prossimo 12 ottobre, per focalizzare l’attenzione sull’importanza della prevenzione. Come da tradizione, tutti i partecipanti saranno vestiti di rosa. Le iscrizioni possono essere effettuate nella sede dell’associazione, in via del Redentore 216, dal lunedì al venerdì tra le 18 e le 20. La “camminata sarà preceduta l’11 ottobre da un convegno sulla prevenzione del tumore alla mammella, sia femminile che maschile, che si svolgerà negli spazi dell’associazione alla presenza dei medici dell’ospedale Businco. L'iniziativa è patrocinata dal Comune e dalle Acli di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

L’arringa di Salvini a Pontida: «Mai i nostri figli a combattere»

E intanto scoppia la polemica sulla premier Meloni ospite a Domenica In 
L’intervista.

«Nell’Isola un candidato leghista»

Giuseppe Meloni
Cronaca

Raid incendiario,  distrutta la villa di un imprenditore

Terralba, Battista Manis un anno fa aveva subito un’altra intimidazione 
Valeria Pinna
Lecco

Andavano alla festa: travolte e uccise

Le due ventunenni camminavano sul ciglio della strada, arrestato l’investitore 
La crisi

Trump all’addio di massa a Kirk La destra Usa incorona la vedova

In 200mila applaudono Erika col ciondolo del marito sporco di sangue 