Marcia contro i tumori, aperte le iscrizioni 

Comincia il conto alla rovescia per la sesta edizione di Pauly in Rosa, la manifestazione di sensibilizzazione per la lotta ai tumori organizzata dall’Associazione Culturale Pauly Aps e diventata un appuntamento sempre più partecipato.

Da oggi aprono ufficialmente le iscrizioni per la tradizionale camminata di 5 chilometri per le vie di Monserrato, che si terrà il prossimo 12 ottobre, per focalizzare l’attenzione sull’importanza della prevenzione. Come da tradizione, tutti i partecipanti saranno vestiti di rosa. Le iscrizioni possono essere effettuate nella sede dell’associazione, in via del Redentore 216, dal lunedì al venerdì tra le 18 e le 20. La “camminata sarà preceduta l’11 ottobre da un convegno sulla prevenzione del tumore alla mammella, sia femminile che maschile, che si svolgerà negli spazi dell’associazione alla presenza dei medici dell’ospedale Businco. L'iniziativa è patrocinata dal Comune e dalle Acli di Cagliari.

