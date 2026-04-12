Marcia, argento all’Italia di Agrusti 

Argento a squadre per Andrea Agrusti ai mondiali di marcia sulla maratona disputati a Brasilia. Il marciatore sassarese ha chiuso la gara all'ottavo posto in 3h08'26". Con lui sul podio Massimo Stano e Riccardo Orsoni. Sul secondo gradino del podio anche le donne con Sofia Fiorini, seconda, Federica Curiazzi e Eleonora Giorgi.

Staffette giovani

Assegnati a Ploaghe i titoli sardi di staffette Under 14 e 16. Tre titoli all'Ichnos Sassari, che oltre a vincere la 4x100 Cadetti (47"29) e la Svedese (100-200-300-400) Ragazzi (3'02"61) ha anche firmato la prima migliore prestazione sarda nella staffetta 4x100 mista Under 16 (48"99). Due titoli all'Amsicora, 4x100 e Svedese Cadette (53"11 e 2'36"30), due alla Podistica Sassari, 4x100 e 3x800 Ragazze (58"20 e 8'44"51). La Svedese Cadetti è andata invece all'Atl. S. Teodoro (2'21"48), le 3x1000 alle Cadette del Cagliari Marathon Club (9'51"57) e ai Cadetti della Nuova Atl. Sestu (9'08"84), tra i Ragazzi la 4x100 alla Libertas Campidano (53"99) e la 3x800 all'Atl. Selargius (8'09"53).

Master

A Pistoia, nel campionato invernale di pentathlon lanci, bis d'argento per l'Atletica Selargius con Dario Ceccarelli (M50, 3202 punti) e Patrizia Spillo (F65, 2872). ( al.fl. )

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