Nel giorno della Festa della Repubblica gli attivisti di “A Foras” chiedono lo «stop all’occupazione militare» in Sardegna. Ieri alla manifestazione di Cagliari hanno partecipato più di mille persone. «Il 66 per cento del demanio militare italiano si trova nella nostra Isola, ospitiamo i poligoni più grandi d’Europa», hanno ricordato gli organizzatori del corteo, radunati in piazza San Bartolomeo.

