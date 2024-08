Marcia amara: Stano quarto, Palmisano ko 

PARIGI. Comincia in salita la spedizione dell'atletica azzurra a Parigi. Le aspettative, dopo i cinque ori di Tokyo, sono alte, il presidente Stefano Mei parla di 6-8 medaglie, ma intanto le prime due conferme dal Giappone nella marcia 20km non arrivano. Una mattinata che ha tutti i crismi del flop perché se Massimo Stano chiude quarto, Antonella Palmisano è costretta a ritirarsi al 13° chilometro. Sicuramente maggiori le attenuanti dell'azzurro che, nemmeno due mesi fa, si ritrovava costretto a combattere con una distorsione del piede sinistro con tanto di rottura al quinto metatarso. Antonella, invece, in lacrime non si spiega cosa sia successo: vedere le immagini della premiazione è troppo anche per lei. Oro per la cinese Jiayu, argento alla spagnola Perez e bronzo per l'australiana Montag. «Mi sentivo perfetta, non so cosa sia successo, non riuscivo nei cambi di ritmo che in allenamento facevo passeggiando» ha aggiunto. «Ma questo è lo sport ora va solo accettato. Non siamo robot, si vede che non era la mia giornata».

Condizioni precarie

Anche Massimo Stano non è riuscito a confermare l'oro di Tokyo: «Se fossi stato al top avrei vinto», ha detto dopo aver strappato un quarto posto «amaro» ma allo stesso tempo «felice» perché «essere qui a Parigi era già una vittoria». Un podio che alla fine è risultato distante appena 1” ed è sfumato solo negli ultimi due km. «Devo capire cosa non va perché durante la gara mi hanno ceduto entrambe le caviglie». Oro all’ecuadoriano Brian Daniel Pintado, argento al brasiliano Caio Bonfim, bronzo allo spagnolo Alvaro Martin.

In pista

Oggi si entra nello stadio di Saint Denis e la caccia alle medaglie per lo squadrone azzurro prosegue. Certo, il livello non è quello degli Europei di Roma ma si ci può provare. Si parte alle 11.10 con le qualificazioni dei 1500 metri (Pietro Arese, Ossama Meslek e Fedeuco Riva), poi quelle dei 500 con la campionessa d’Europa Nadia Battocletti e Federica del Buono. Nel pomeriggio Ottavia Cestonaro nella qualificazione del triplo, poi Daisy Osakue in quella del disco. Alle 19.10 cerca la finale la staffetta 4x400 mista, poi Elena bello ed Eloisa Coiro negli 800. Alle 20.10 scopriamo Leonardo Fabbri che punta in alto nel getto del peso. Con lui c’è Zane Weir; contro, tutto il mondo.

