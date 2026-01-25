Marcia, Agrusti si prende il titolo 

Il sassarese Andrea Agrusti (Fiamme Gialle) trionfa nel campionato italiano di maratona di marcia e vola ai mondiali a squadre in programma a Brasilia il 12 aprile. Ad Acquaviva delle Fonti si decide tutto nella volata finale della 42,195 km di marcia dove Agrusti col tempo di 3.11’07” precede di 7” Stefano Chiesa (Carabinieri); terzo, più staccato Aldo Adrei (Fiamme Oro), a 47”.

La vittoria del finanziere entra nella storia del debutto della maratona tra le nuove distanze internazionali di marcia stabilite dalla World Athletics.

Cross del Campaccio

Nel classico “Campaccio”, 6 km nel fango a San Giorgio su Legnano Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) è regina indiscussa, nonostante una caduta. Dietro di lei con 21’32” la burundese Francine Niyomukunzi attesissima al Cross di Alà dei Sardi così come Emily Collinge, Lucia Arnoldo, Licia Ferrari e Giulia Zanne. Tra le atlete sarde, in evidenza le olbiesi Maria Mei (Academy) 27ª complessiva e 4ª Juniores in 24’08”, ed Eleonora Staffieri 4ª nella 2 km Cadette.

