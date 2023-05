Marcia, Agrusti è 5°  Societari, a Ichnos  e Cus Cagliari i titoli 

Duro lavoro e della tenacia. Le qualità espresse nell’intera carriera hanno permesso ad Andrea Agrusti, domenica scorsa alla Coppa Europa di marcia a Podebrady, di conquistare il quinto posto nella 35 km con il tempo di 2h30’16”, che è anche il minimo per i Mondiali di Budapest (19-27 agosto). Le note positive non terminano qui: il portacolori delle Fiamme Gialle, assieme agli altri altri azzurri Riccardo Orsoni, Stefano Chiesa e Michele Antonelli, ha conquistato anche la medaglia d’argento dietro alla Spagna trainata da un superlativo Alvaro Martin vittorioso in 2h25’35”. Per Agrusti una gara matura: in un tracciato veloce con qualche curva tecnica insidiosa, marcia regolare a un ritmo poco sotto i 4’20” per poi concludere in progressione. «Volevo rifarmi dalla 35 km del 25 marzo a Dudince», le sue parole, «e ci sono riuscito con gli interessi. Ora, testa rivolta ai Mondiali».

Societari sardi

Tra sabato e domenica scorsa, allo Stadio dei Pini di Sassari sono andati in scena i campionati sardi di società su pista, vinti tra gli uomini dalla Ichnos con 10.198 punti e tra le donne dal Cus Cagliari con 10.779.

A livello individuale, i migliori risultati portano la firma della famiglia Mei: Francesco e Ginevra (Academy Olbia), figli di Gianni ex mezzofondista di rilievo, si sono imposti e hanno siglato i minimi per i Tricolori Under 23 e Under 20 sui 5000. Due giovani inclini al sacrificio, che non si perdono in tatticismi: il fratello maggiore Salvatore è partito deciso, impostando il ritmo per i primi 2 km, Francesco non si è fatto scappare l’occasione, e dopo 3000 in 8’57”, in perfetto controllo, ha avviato la netta progressione con un ultimo 200 in 32”. Il cronometro ha segnato 14’53”56, 10” meglio rispetto al precedente personale. Ginevra, dopo la vittoria sui 1500 con il personale di 4’48”46, ha affrontato la propria prova con regolarità (1’30” a giro), chiudendo in 18’31”86. Molto bene anche Stefano Ferreri (Jm, Academy Olbia) primo negli 800 in 1’54”43, mentre sui 200 Matteo Meloni (Pm, Gonone Dorgali) non ha lasciato spazio a repliche in 22”02, anche per lui personale, e Maria Paola Sotgiu (Jm, Ichnos) ha fatto suoi i 400 metri in 57”68.