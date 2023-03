Marci lancia l’Asseminese Il Selargius si arrende 

ASSEMINESE 1

SELARGIUS 0

Asseminese (4-4-2) : Sarao; Zugliani, Cirina, Cao, Ferraraccio; Sechi Mele, Lepore, Pani, Usai (33’ st Scalas); Marci, Sainas. In panchina Serra, Cancedda, Piras, Schinardi, Leandri, Podda, Putzu, Zanda. Allenatore Idda.

Selargius (4-4-2) : Arrus; Bandinu, Pancotto, Prefumo, Salis (2’ st Piga); Diomedi (36’ st Siddi), Medda, Dib (26’ st Farru), Cardia; Tronu, Pisano. In panchina Ghimici, Crisponi, Virdis, Pirinu, Usai, Reginato. Allenatore Giordano.

Arbitro: Tidili di Cagliari.

Rete : 46’ st Marci.

Note : ammoniti Dib, Cao, Lepore, Marci, Pani, Cirina, Piga. Recupero 0’ pt. - 5’ st.

SILIQUA. Il Selargius cade nello scontro salvezza contro l’Asseminese al Grassetti. Una gara con poche emozioni viene decisa nel finale da un gol di Marci, abile a sfruttare un errore di Arrus e a depositare la palla in rete.

Nel primo tempo iniziano meglio i padroni di casa, che al 7’ hanno un’occasione con Marci. Qualche minuto dopo Sechi serve in mezzo Marci che non riesce ad agganciare. Al 31’ il destro di Sechi finisce alto sopra la traversa. Nel secondo tempo gli ospiti reagiscono e all’11’ hanno l’occasione per segnare con un colpo di testa di Pisano che finisce a lato di poco, ma l’orgoglio non basta.

