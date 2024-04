«Marchio Igp per il porcetto sardo» 

Riconoscere piena tutela al porcetto sardo attraverso l’ottenimento dell’Indicazione geografica protetta (Igp). Questo lo scopo del Comitato promotore costituitosi ufficialmente con atto notarile. Realtà determinata ad agire di fronte agli organi dell’Unione Europea per perseguire un risultato fondamentale per una pietanza identitaria e carica di significati per i sardi e per i visitatori che hanno l’occasione di misurarsi con le radici della cultura gastronomica isolana. Nelle scorse ore si è insediato il comitato scientifico dell’ente promuovendo un confronto a Macomer nella sede del Consorzio di tutela Agnello Igp: i tecnici hanno già stilato delle bozze dei documenti che potrebbero confluire nel disciplinare.

Le regole

Tra i principali compiti del Comitato c’è quello di creare un'unione tra allevatori, macellatori e trasformatori. Una sinergia per organizzare la filiera e dare un valido riferimento al mercato per tutto ciò che riguarda le fasi di allevamento e tracciabilità dei “suinetti” destinati alla vendita. Allo stesso modo, il Comitato intende salvaguardare la produzione locale sarda dal pericolo di importazioni incontrollate e tutelare l'origine del prodotto. Un valido strumento anche per i consumatori, che potranno avere un interlocutore che possa garantire il rispetto di un disciplinare: così come avviene per altri prodotti identitari.

Iniziativa trasversale

Il Comitato promotore vede la presenza trasversale di allevatori, macellatori e trasformatori in rappresentanza delle quattro principali associazioni di categoria agricole con Coldiretti Sardegna che presiede il comitato con il presidente cagliaritano Giorgio Demurtas: vicepresidente è Francesca Manca di Confagricoltura. Rappresentate anche la Cia con Martino Scanu e Copagri con Raffaele Mureddu. Del Comitato fanno parte per la parte allevatoriale Pierluigi Mamusa, Luciano Nieddu e Tonino Siotto. Francesco Forma della Forma Carni di Macomer rappresenta invece il comparto della trasformazione.

La storia

Coinvolti pure ministero dell’Agricoltura, Agris, Istituto zooprofilattico, Circoli dei sardi e Università di Cagliari e Sassari. Franciscu Sedda, docente di semiotica con all’attivo diversi studi sulla cultura del porcetto, curerà l’inquadramento storico: «È una produzione che ha accompagnato per millenni l’Isola».

