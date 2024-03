Marchio d’eccellenza per la Pro Loco: la premiazione in Senato 

La prima notizia era arrivata parecchi mesi fa, ora c’è la data.Il 12 marzo alle 14 la Pro Loco di Sestu ritirerà il marchio di “Sagra d’Eccellenza”, che ha ottenuto per il festival delle Pro Loco, tenuto lo scorso settembre. Il premio è assegnato dall’Ente Pro Loco Italiane. L’iniziativa è delle senatrici Cinzia Pellegrino e Maria Nocco, e la premiazione, con la consegna di un attestato, avverrà con una cerimonia nella Sala Caduti di Nassiriya. Il giorno della premiazione ci saranno il presidente della Pro Loco Mario Ziulu e la sindaca Paola Secci.

Si tratta di un vero marchio di qualità, che sancisce un risultato eccellente ottenuto dal festival. Tra le motivazioni, «l’esaltazione di piatti tipici della cucina locale anche in collaborazione con gli operatori del settore quali artigiani, produttori, albergatori e ristoratori per favorire anche un’economia circolare di comunità». C’è poi la sostenibilità, dato che in tutto l’evento la plastica è stata bandita. Al festival hanno partecipato migliaia di persone, e decine di Pro Loco da tutta Italia. «Voglio ringraziare per Il nostro presidente nazionale, dottor Pasquale Ciurleo che ha continui contati con esponenti del Governo per migliorare le norme a favore delle Pro Loco», commenta Ziulu.

RIPRODUZIONE RISERVATA