Marchio comunale per il melone in asciutto 

È finalmente giunto il momento tanto atteso per i produttori di meloni in asciutto della zona: sono aperte le iscrizioni al registro De.co. (denominazione comunale di origine) del "Melone di Lunamatrona”. L’annuncio è stato fatto in seguito alla pubblicazione del verbale dell’assemblea della commissione del marchio, lo scorso 13 marzo.

La De.co è una certificazione che garantisce l'origine e la qualità di un prodotto, e per il melone in asciutto di Lunamatrona, rinomato per il suo sapore eccezionale e la sua consistenza succosa, rappresenta un importante riconoscimento. Con l’apertura delle iscrizioni, i produttori della zona hanno l'opportunità di accedere a questo prestigioso marchio che valorizza non solo il frutto stesso ma anche il territorio e le tradizioni locali.

«Potranno iscriversi tutti coloro che coltivano questa tipologia di meloni nel territorio comunale di Lunamatrona o nei terreni dei comuni limitrofi», specifica il vicesindaco Emanuele Murru. Il melone di Lunamatrona attraverso il marchio De.co, potrà essere maggiormente valorizzato. (g. g. s.)

