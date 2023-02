Marchesa raggirata: due condanne 

«Ho una rendita mensile compresa tra i seimila e gli ottomila euro e devo vivere con 150 euro al mese»: così scriveva, pochi mesi prima di morire, la marchesa Ernestina Tacchino Zoagli. E ora il Tribunale di Sassari ha chiuso il cerchio, confermando la fondatezza del contenuto di una dettagliata denuncia presentata anni fa dalla nobildonna algherese. Ieri pomeriggio è stato condannato, infatti, a cinque anni di reclusione per truffa, il commercialista ed ex dirigente scolastico, Rodolfo Gosmino (76 anni) e a un anno e sei mesi di carcere la figlia Giulia Irene. I due, così come chiedeva la pm Maria Paola Asara, sono stati ritenuti responsabili di reati a diverso titolo collegati alla gestione e all’utilizzo illecito dei beni della Fondazione Ernestina Zoagli Onlus. Giulia Irene Gosmino è stata condannata, in particolare, per un presunto raggiro ad Argea (Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura): avrebbe ottenuto indebitamente, insieme al padre, circa 90mila euro di contributi regionali per colture sui terreni di Ernestina Zoagli.

Il preside e la marchesa

La posizione più rilevante è quella del professore e preside Rodolfo Gosmino (difeso dal penalista Agostinangelo Marras) che avrebbe messo le mani sul patrimonio della marchesa. Si parla di decine di appartamenti (ad Alghero, in Piemonte e a Genova) una quarantina di appezzamenti di terreno, conti correnti e altri beni, per un valore vicino ai quattro milioni di euro. Secondo la Procura, la marchesa Ernestina (il cui marito era un discendente di Adelaide Zoagli, madre di Goffredo Mameli e amica di Giuseppe Mazzini) venne convinta a creare la sua fondazione ad Alghero (per sostenere "scrittori meritevoli e non abbienti") e Rodolfo Gosmino ne divenne subito l’amministratore. L'anziana donna (morta nel 2020) era convinta di realizzare il suo sogno: usare i suoi beni per sostenere giovani scrittori. Nella sua requisitoria ieri la pm ha sostenuto che la Fondazione era controllata in tutto e per tutto da Rodolfo Gosmino, sino a quando il legale nominato dal Tribunale di Sassari per curare gli interessi della nobildonna, l'avvocato Stefano Carboni, non iniziò a mettere il naso nei conti della onlus. Una tesi respinta dal penalista Agostinangelo Marras che ha annunciato ricorso in appello.

Il giallo delle lettere

La circostanza non è indicata nel capo di imputazione e non viene contestata dal pm, ma dalla casa algherese di donna Ernestina sarebbero sparite le lettere scritte da Adelaide Zoagli a Giuseppe Mazzini. Un giallo dentro la storia della presunta truffa.