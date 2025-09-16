Marche, ultimi appelli È sfida Meloni-Schlein  

Sfida a distanza tra maggioranza e opposizione sulle Marche con i leader impegnati nella caccia all’ultimo voto. La premier Giorgia Meloni sarà, nelle prossime ore, con i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani sul palco di Ancona per la manifestazione a sostegno della candidatura di Francesco Acquaroli. Nelle stesse ore a Pesaro, a pochi chilometri di distanza, Elly Schlein e Stefano Bonaccini proveranno a tirare la volata al candidato del campo largo Matteo Ricci.

In attesa dell’esito del test nella Regione che apre le danze delle competizioni autunnali col voto del 28 e 29 settembre, nel centrodestra si cerca ancora la quadra su tutto il dossier nel suo complesso. La Lega morde il freno anche in vista del weekend di Pontida ma la partita, per allora, non sarà ancora del tutto chiusa. A farlo capire è lo stesso Salvini. «Dopo il raduno di Pontida contiamo di chiuderla bene», dice al termine della riunione del Consiglio federale. A pesare su tutta la vicenda sono i veti incrociati tra Lega ed FdI che complicano la soluzione.

