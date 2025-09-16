VaiOnline
Regionali.
17 settembre 2025 alle 00:25

Marche, ultimi appelli È sfida Meloni-Schlein  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sfida a distanza tra maggioranza e opposizione sulle Marche con i leader impegnati nella caccia all’ultimo voto. La premier Giorgia Meloni sarà, nelle prossime ore, con i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani sul palco di Ancona per la manifestazione a sostegno della candidatura di Francesco Acquaroli. Nelle stesse ore a Pesaro, a pochi chilometri di distanza, Elly Schlein e Stefano Bonaccini proveranno a tirare la volata al candidato del campo largo Matteo Ricci.

In attesa dell’esito del test nella Regione che apre le danze delle competizioni autunnali col voto del 28 e 29 settembre, nel centrodestra si cerca ancora la quadra su tutto il dossier nel suo complesso. La Lega morde il freno anche in vista del weekend di Pontida ma la partita, per allora, non sarà ancora del tutto chiusa. A farlo capire è lo stesso Salvini. «Dopo il raduno di Pontida contiamo di chiuderla bene», dice al termine della riunione del Consiglio federale. A pesare su tutta la vicenda sono i veti incrociati tra Lega ed FdI che complicano la soluzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia.

Sbancata la spiaggia: è arrivato il Tyrrhenian Link

l Gioia, Lai, L.Piras, Scanu
politica

«Todde arriva al 2029 Io cambio la Regione»

Comandini lascia la segreteria Pd e punta alle riforme: «Nuova legge sulla Giunta. Sanità, bisogna fare di più» 
Giuseppe Meloni
Il focus

Tyrrhenian Link, la posa entra nel vivo: Terra Mala come una trincea di guerra

Tra trivelle e macchinari speciali la spiaggia non esiste più E spunta il primo dei due cavi dopo la sistemazione in mare 
Lorenzo Piras
Il focus

Marmilla e Sarcidano, assalto di pale e pannelli

Il Comune di Villanovaforru scrive al Ministero: «Stop ai progetti» 
Giovanni G. Scanu Sonia Gioia
La protesta.

«Sorgono, la Regione non dialoga»

Giorgio Ignazio Onano
La guerra

L’Italia critica: «Civili a rischio, non è proprio il bene di Israele»

«Vogliono deportare un popolo». Sul fronte Est impegno confermato 