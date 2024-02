Marcenaro troppo severo  sul rigore 

Primo intervento della squadra arbitrale al 41’ quando Lukaku, servito in verticale, mette alle spalle di Scuffet ma l’arbitro annulla per offside dello stesso attaccante belga. Trascorrono 2’ e il direttore di gara assegna il penalty al Cagliari per un fallo di Llorente su Lapadula. Dopo la verifica al monitor il rigore viene revocato: il fallo è di Lapadula sul difensore giallorosso. Nei primi minuti del secondo tempo Marcenaro assegna il penalty alla Roma per un tocco con la mano di Petagna. Proteste cagliaritane in quanto l’attaccante rossoblù aveva il braccio stretto sul petto, non creando volume e, di conseguenza, la decisione arbitrale appare molto discutibile. Al 65’, nell’unico momento di nervosismo: l’arbitro mette tutti a tacere ammonendo Paredes e Nandez. Nel finale annullato il quinto gol della Roma per fuorigioco netto di Bove.