Marcello Vacca, la missione Puc passa dal quorum 

Il Puc è la missione principale. Cardedu sogna da anni lo strumento urbanistico, ma ancor prima serve eleggere un sindaco. Fatto tutt’altro che scontato perché Marcello Vacca, 54 anni, unico candidato alla massima carica cittadina, deve vedersela con il quorum: il capo operaio di Forestas ha bisogno del 50 per cento più uno di voti per poter governare. «Una delle prime azioni è quella di avviare il complesso iter procedurale in materia di pianificazione territoriale. Grazie allo svolgimento di queste attività si potranno far partire una serie di iniziative utili al recupero e alla valorizzazione, anche tramite finanziamenti regionali e nazionali, delle aeree urbane, incentivare gli interventi di recupero urbano di vecchi fabbricati, orientarsi quanto possibile alla ricezione turistica diffusa». Marcello Vacca corre con dieci aspiranti consiglieri e chiedono fiducia alla comunità, dallo scorso settembre commissariata a seguito della sfiducia al sindaco Giacomo Pani. «Componiamo un gruppo formato da individui dai diversi orientamenti politici, sociali e professionali ma uniti da un grande senso di appartenenza alla comunità. Troppe volte ci sono state interposizioni personali tra le finalità municipali e quelle dei diversi individui che hanno guidato il paese. Noi, invece, ci poniamo un obiettivo a lungo termine, decisi a trascurare gli interessi personali per il bene della comunità, consapevoli del potenziale del nostro territorio e di quello che potrebbe diventare». (ro. se.)

