Marcello sospira: «Ci avevo creduto ma sono contento» 

Un quarto posto che vale e che brucia allo stesso tempo, per Marcello Guidi. Il rarinantino delle Fiamme Oro racconta la propria gara: «Sapevo che saremmo partiti forte e così è stato: quello è il momento in cui ho avuto le maggiori difficoltà perché mi sono saliti addosso più volte e soltanto quando sono riuscito a trovare una corsia libera laterale mi sono infilato e ho cominciato a nuotare meglio. Il primo giro è stato quello più tosto e veloce, poi dal secondo giro ho gestito le energie, sono risalito piano piano, avevo la nuotata sempre in controllo».

Nel terzo giro la prova ha preso la piega decisiva: «Ero tra i primi, ho scelto di battezzato la scia di Greg, credevo che saremmo riusciti a fare una fuga laterale ma, come mi ha detto a fine gara, lui in quel momento non ne aveva», prosegue Guidi. «Perciò mi sono buttato sulla sinistra, a quel punto mancava un rettilineo lungo, mancava poco alla penultima boa, ho visto che Florian (Wellbrock, ndr ) aveva premo dieci metri su di noi e ho provato a ricucire lo strappo, anche per ché stavo nuotando bene, non avevo nessuno a fianco, in quel momento mi è venuto addosso Marc Antoine (Olivier, ndr ) e i sono ritrovato imbottigliato con lui». Il finale è noto: «Greg ha colto l’occasione, si è infilato nella penultima boa secondo dietro a Florian. Marc l’ha presa prima di me e siamo arrivati così in fila indiana nell’ordine. Io ho provato sino alla fine ma non avevo il doppio della velocità per affiancare Marc Antoine e superarlo».

A fine gara i sentimenti sono contrastanti: «Alla fine sono contento, ma ho l’amaro in bocca perché a questa medaglia ci ho creduto prima della gara, ci ho creduto durante la gara e di sicuro sarebbe stato il coronamento di anni di lavoro e mesi molto intensi di preparazione», dice l’allievo di Ivan Sacchi. «Però prenderò questa gara come un punto di partenza per le prossime perché mi dia consapevolezza nei miei mezzi ed essere cosciente del fatto che sono tra i più forti al mondo». Stanotte alle 2 le ultime chance: «Ci sarà la staffetta e daremo tutto lì per cercare di ottenere di qualcosa di importante».

