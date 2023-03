Marcello Mereu, il mago delle super auto 

Ne ha fatta strada Marcello Mereu, da quando a 14 anni ha lasciato Lanusei per girare il mondo. Di stanza a Milano ormai da tanti anni, dapprima ha lavorato nel campo della moda dove è stato direttore commerciale per grandi maison internazionali come Prada o Jymmi Choo. Poi sette anni fa è arrivato il momento di dare basta, cambiare tutto, reinventarsi e dare anima al suo amore per le quattro ruote. Una passione viscerale in particolare per le auto classiche, come Porsche e Ferrari. Partito da zero ora è il re del care detailer. A Milano ha aperto il suo "salone di bellezza" dove tratta macchine di lusso. Una sorta di spa per auto d'epoca. Si occupa di restauro estetico. E non solo, da qualche tempo conduce un programma di car detailing che si chiama "Fare detailing con Marcello Mereu". La nuova edizione andrà in onda nel giorno di Pasqua su Motor Trend.

In viaggio

Sarà un viaggio alla scoperta dei segreti del suo mestiere, l'arte del car detailing. Risponde mentre sta restaurando la griglia di una Porsche.

«Da un anno mezzo grazie al canale Discovery conduco degli speciali sul magico mondo del car detailing, porto le telecamere dentro il mio lavoro. Non c'è niente di scritto ma la realtà di quello che faccio» racconta il 47enne ogliastrino. Nei prossimi giorni uscirà il suo libro Care care, manuale della cura dell'auto, dove svela tutti i segreti del mondo per avere un'auto sempre perfetta.

Pezzi da museo