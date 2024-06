“Marcello Mastroianni 100” (anni) Così Tavolara celebra la leggenda 

Secondo appuntamento con le anteprime della trentaquattresima edizione del Festival Cinema di Tavolara “Una notte in Italia” che sabato alle 21 in piazza Gramsci a Porto San Paolo omaggerà il grande Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita con lo speciale cine-concerto “Mastroianni 100” ideato e curato da Luigi Frassetto: il divo, infatti, è nato in provincia di Frosinone nel 1924. Il Festival rinnova, così, il sodalizio con il musicista sassarese, da tempo impegnato nell’ambito della musica per film e autore di numerose colonne sonore cinematografiche.

Il concerto

Per l'occasione Frassetto ha cucito un percorso che mette insieme musiche, sequenze cinematografiche e testimonianze audiovisive in un unico flusso: in esso rivivono tutte le molteplici “facce” di Mastroianni, dalla commedia al dramma al grottesco, con un ampio spazio dedicato al sodalizio più importante dell’attore di Fontana Liri, quello con il regista Federico Fellini. Sul palco, ad affiancare Luigi Frassetto alle chitarre, saranno presenti Angela Colombino (voce), Tancredi Emmi (contrabbasso), Mauro Diana (clarinetto soprano e basso), Andrea Schirru (tastiere) e Alessandro Cau (batteria e percussioni). Da “La Dolce Vita” a “Ieri, Oggi, Domani”, da “Divorzio all’Italiana” a “8 1/2” passando per “La Grande Abbuffata”, le musiche di grandi compositori come Nino Rota, Ennio Morricone, Carlo Rustichelli, prendono nuova vita negli arrangiamenti di Frassetto, dando ampio spazio alle abilità dei musicisti.

Il cartellone

Una serata di grande musica e grande cinema che fa da apripista alla programmazione del Festival Cinema di Tavolara, che si svolgerà dal 16 al 21 Luglio. A partire dal 14 luglio, inoltre, grazie al sostegno del Fondo Maraldi, il Festival Cinema Tavolara presenterà a San Teodoro, alll’Ufficio Turistico, la mostra fotografica “Marcello Mastroianni ritrovato” a cura di Antonio Maraldi, che raccoglierà 30 ritratti inediti del grande attore italiano realizzati dal fotografo Paul Ronald sul set di “8 ½” di Federico Fellini (1963).

La mostra

Il francese Ronald, uno dei maggiori artisti di scena del cinema italiano, è stato il fotografo ufficiale del film, seguendo la lavorazione dal primo all'ultimo giorno. Cosa insolita per lui, gran parte dei negativi li aveva conservati per molti anni a causa di contrasti con la produzione, e poi li ha donati al curatore. Le foto della mostra non sono mai state utilizzate e vengono presentate in esclusiva per la prima volta. Il risultato è una galleria singolare e affascinante che dà conto di un Mastroianni catturato in diversi momenti. Da solo o con Fellini, assieme alle molte attrici del cast (da Anouk Aimée a Sandra Milo), mentre sul set si prepara a girare una scena o mentre sta recitando, isolato in pausa o aperto a incontri insoliti. Disponibile anche per veloci ritratti, eseguiti con complicità e maestria dal fotografo.

I biglietti

I biglietti per la serata di sabato e per gli appuntamenti dal 18 al 21 luglio possono essere acquistati al costo di 2 euro più 1 euro di prevendita su www.cinemaolbia.it. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. Per le serate del 16 e 17 luglio all’Oasi naturalistica La Peschiera di San Teodoro il biglietto è gratuito ma è obbligatorio effettuare la prenotazione su www.cinematavolara.it.

