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19 maggio 2026 alle 00:37

Marcello Ladu replica ad Ammendola 

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Le parole di Franco Ammendola a commento delle dichiarazioni di Marcello Ladu in Consiglio comunale hanno provocato la reazione del primo cittadino: «Resto basito dalle dichiarazioni del mio predecessore che invece di condannare l’attentato di cui sono stato vittima con parole di ferma presa di posizione contro la violenza, continua nell’alimentare divisioni cercando di coinvolgere anche il personale del Consorzio. Personale al quale va il mio ringraziamento per l’impegno profuso quotidianamente anche in situazioni non ottimali, ed è soprattutto nell’interesse di questi lavoratori che attualmente sono in organico che abbiamo fornito indirizzi tali per cui alcuni contratti a tempo determinato non sono stati prorogati, di operatori assunti durante l’era Ammendola che si sono contraddistinti per lo più per le numerose assenze».

Il sindaco ribadisce di aver trovato il Consorzio in una situazione drammatica e aver dovuto mettere ordine, nell’interesse di tutti. «Abbiamo trovato situazioni limite. Non venivano incassati canoni di locazione di immobili assegnati a privati da anni, creando buchi per centinaia di migliaia di euro, occupazioni di lotti senza averne titolo, spese per rappresentanza per circa 90 mila euro e altre situazioni che stiamo approfondendo e definirle strane è un eufemismo. Sono profondamente convinto che la cosa pubblica vada amministrata con il principio del buon padre di famiglia, mi chiedo però se queste somme e gli immobili in questione fossero stati di Ammendola li avrebbe gestiti così?». Intanto proseguono le indagini per capire chi abbia sparato due fucilate calibro 12 contro l’ufficio del sindaco presidente a Baccasara. (si. l.)

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