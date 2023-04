Marcello Ladu incassa il sostegno di socialisti e Azione 

«Il nostro obiettivo è quello di restituire entusiasmo a Tortolì. Crediamo serva un’amministrazione incisiva, dinamica e autorevole, capace di attuare azioni non più rinviabili necessarie al rilancio del territorio, valorizzando anche quanto già fatto in passato».Marcello Ladu, 45 anni, candidato a sindaco di Tortolì. Insegnante della scuola secondaria, amministratore di Aliarbatax, consigliere comunale uscente e impegnato nelle locazioni turistiche, Ladu è sostenuto da una lista di centrodestra. Ma l’orientamento politico non preclude rinforzi esterni alla coalizione, che ieri ha incassato l’adesione del Psi, con il segretario provinciale, di Azione di Calenda.

Ladu illustra il percorso politico: «È frutto di un percorso che parte dal basso. La maggioranza del gruppo è formata da figure nuove e competenti che si sono distinte nei rispettivi settori e sono motivate a ottenere il miglioramento del benessere della nostra comunità, slegate da logiche individuali e clientelistiche. Cittadini con competenze rilevanti nei diversi settori produttivi che ben conoscono le problematiche della popolazione e del territorio». Nella sede di corso Umberto la civica plasma il programma: «Proporremo ai cittadini un mix di rinnovamento, competenze e trasparenza, con un’offerta programmatica elaborata alla luce del sole che valorizzi tutti i settori produttivi e il patrimonio di associazioni sportive, di volontariato e sociali che tutti ci invidiano».

Tra il Pd e il gruppo di Franco Pili c’è un impegno di collaborazione crescente. Nulla di ufficiale, ancora. La svolta (forse) oggi al termine dell’assemblea Dem. Il segretario del circolo cittadino, Filippo Cherchi (37), detta l’agenda: «Stiamo lavorando incessantemente al bene di Tortolì con il gruppo di Franco Pili. Io sto continuando con il mandato del partito. Dobbiamo pensare al bene cittadino e alle responsabilità richieste in questo momento. Annunceremo i nomi nei prossimi giorni». A sua volta Pili (61) conferma la sua corsa: «La nostra sarà una lista sana in grado di governare bene». Niente lista per Angelo Cucca (67): il commercialista starebbe trattando accordi con altri gruppi.

RIPRODUZIONE RISERVATA