Marcello Ladu, in trenta minuti le idee per cambiare la città 

Una Tortolì vicina ai cittadini e alle imprese, solidale. Marcello Ladu in trenta minuti ha esposto le sue linee programmatiche. Indirizzi per costruire una «nuova stagione di sviluppo sociale». Tra le idee: una pista ciclabile dal Corso al porto, un'altra dalla Sughereta a Porto Frailis, una cittadella sportiva a Zinnias con una pista di atletica, un nuovo teatro tenda. E poi la riqualificazione del Corso Umberto con la previsione di abbracciare tutto il centro storico, le vie laterali e il piazzale della chiesa di Sant'Andrea. In via d'Annunzio i cantieri sono appena partiti e poi ci saranno nuovi parchi giochi alla Sughereta, Monte Attu, Porto Frailis e piazza Rinascita, con un investimento di 200mila euro. Con orgoglio Ladu ha rivendicato l'abbattimento delle liste d'attesa con l'apertura della sezione primavera nella scuola di piazza Caduti. «Impensabile che nel 2024 le donne debbano scegliere se lavorare o restare a casa perché non c'è posto per i figli». Tra le intenzioni del sindaco ci sarebbe perfino la riconversione produttiva delle aree ex cartiera, vero rebus della Tortolìè che produce. E ancora l'’impianto di sollevamento fognario a Orrì e l'acqua potabile, almeno nel primo tratto. Basterebbe questo per meritarsi una statua equestre. La minoranza con Cherchi e Mameli ha espresso perplessità e ha votato contro. Via libera all'unanimità al Consiglio dei bambini e delle bambine. Maurizio Lorrai è stato nominato capitano della compagnia barracellare, con 11 voti su 12. (f. me.)

