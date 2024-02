Marcello, che doppietta! 

Non è arrivata la medaglia d’oro, ma l’argento e il bronzo che Elisa Marcello ha conquistato ieri nel giro di poco più di un’ora ai campionati italiani di atletica indoor brillano della stessa luce. Per la diciassettenne di Assemini, tesserata per l’Atletica Valeria e al quarto anno del Liceo Artistico, è un capolavoro. Quasi un’opera d’arte: prima la qualificazione dei 200 metri Juniores in 24”50, poi la finale dei 400 col bronzo in 56”13, infine, la finale dei 200 chiusa seconda in 24”54, dietro Alice Pagliarini (24”10).

Felicissima

Due gare in poco più di un’ora: come si fa? «Le ho vissute pensando a una per volta», spiega Elisa. «perciò ho sempre dato tutto anche sui 400. Lì siccome prima avevo fatto la qualifica nei 200 ero un po’ in ansia, ma quella gara è servita a velocizzarmi e alla fine è andata bene». Un pizzico di rimpianto sul bronzo dei 400, (a 4 centesimi da Elena Cambiolo): «Mi aspettavo un secondo posto, ma mi sono un pochino distratta all’ultimo e quando mi sono accorta che mi stava superando ho provato a rilanciare ma stavo per inciampare. Ho fatto una pazzia, è andata bene in tutte e due e sono davvero felice».

Il tecnico

Il suo allenatore Andrea Sole conferma: «Siamo esageratamente contenti e soddisfatti. La finale dei 400 un’ora e 10 prima della finale dei 200: è quasi folle. Elisa l’ha gestita con una maturità, un equilibrio mentale enormi. Ho visto in lei tante cose, anche un’ottima preparazione», dice ricordando che «in questo impianto gareggiamo poche volte all’anno eppure lei qui, correndo per la prima volta due settimane fa, ha fatto la seconda prestazione italiana dei 200 e la terza nei 400». Si guarda avanti «Siamo arrivati al top per questa gara, ma se riusciamo vorremo provare a fare anche gli Assoluti. Poi l’obiettivo sarà il Mondiale Under 20 di agosto. Quella convocazione per il Perù è il nostro focus».

Le altre gare

Ha sfiorato il podio, Maria Paola Sotgiu, quarta negli 800 Juniores in 2’13”07”. L’alaese della Ichnos forse è rimasta troppo indietro nei primi 600 metri e non è riuscita a rimontare. Sui 60hs, finale per Federica Loi (Pf, Cagliari Atl. Leggera), ottava con 8”91. Per lei 8”74 in batteria e personale di 8”72 in semifinale. Subito fuori Silvia Aru (Pf, Cus Cagliari). Decimo sui 60hs Pronesse Leonardo Porcu (Riccardi, 8”33), davanti a Maurizio Cabras (Atl. Oristano, 8”36).

