Marcello Atzeni, quasi uno sketch book 

“Avrei voluto scrivere” è l’ultimo libro, il quinto in ordine di tempo, di Marcello Atzeni che lo presenta come uno sketch book, come direbbero i luminari inglesi. Quest’opera, pubblicata da Sandhi Editore, rievoca il genio ecclettico dell’autore in quanto dopo le prime sette pagine sorprende per le successive sessanta, centrali e bianche, da riempire. E qui il lettore può dare libera espressione ai propri pensieri, alle innumerevoli impressioni e, perché no, anche alle audaci critiche all'autore.

Il breve volume, che segna ottanta fogli, ne vede agghindati pressoché venti, termina con le ultime dieci pagine in cui Atzeni congeda con una rocambolesca biografia e un fiume di parole, metafore, immagini scritte, persino un imperativo pressoché inebriante, Ubriacatevi, che invita all'ebbrezza dei sogni spesso dimenticati. L'indice è alquanto esaustivo, per un libro ancora da immatricolare, e la copertina, un puzzle di colorate figure ideato e realizzato da Lsd, acceca per la curiosità di iniziare lo sfoglio. Marcello Atzeni, 57 anni e da 40 adottato da Sanluri, biologo, agrotecnico e giornalista, spazia dalla musica al cinema, da poco autore Rai, e da cinque anni scrittore: al ritmo di un libro all'anno se la matematica va oltre l'opinione. Con il suo Avrei voluto scrivere, Atzeni si divertente a miscelare le parole con i nonsense, con gli aforismi, con le distorsioni e desidera acchiappare le risate di chi legge oltre che la sua attenzione perché una missione esiste. Il lettore, anche quello più incredulo dinanzi questo volume, può decidere di tenerlo per se oppure, una volta completato, anche regalarlo. Perché le cose rimangono, se valide. (fe. a.)