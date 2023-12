(Marcella) Bella Sardegna «Perché la vostra Isola è la mia seconda casa» 

Figlia del vulcano e donna di isole, dalla sua Sicilia alla Sardegna, Marcella Bella, a 6 anni dall’ultimo album di inediti, torna con il nuovo “Etnea”. Disponibile da oggi in vinile in edizione limitata e in cd maxi formato, il disco la rilancia nella veste inedita di cantautrice ed è ispirato alla natura vulcanica della sua terra. «“Etnea” per me significa figlia del vulcano, io lo sono, da catanese, ma anche per il mio caratterino», ci ha raccontato l’artista. «Essendo nata in un’isola, poi, sono attratta dalle isole e quando vedo il mare mi si allarga il cuore, perché il mare è vita. Alla Sardegna sono molto legata, perché ho passato tanti momenti indimenticabili nella vostra terra selvaggia e meravigliosa, come la mia».

Cantautrice

Ricche di novità, queste 10 canzoni sono frutto di una prima volta, che, a 51 anni dall’esordio, ha sorpreso anche lei: «Ho scritto delle canzoni», ha confessato. «Prima non sentivo questa necessità, perché avevo un fratello fantastico, un grande artista, Gianni Bella, che mi scriveva canzoni meravigliose. Come sapete Gianni, purtroppo, si è ammalato e così, oltre a guardarmi un po’ in giro in cerca di autori, ho sentito la voglia di provare a scrivere e, alla fine, ho scritto 7 canzoni!». E, poi, c’è “Un amore speciale”, che di speciale ha davvero molto, soprattutto il fatto di averla scritta insieme ai suoi fratelli: Gianni, Antonio e Rosario. «Per la prima volta ci siamo messi a scrivere una canzone insieme ed è stato un momento molto bello, intimo, fantastico».

Classica, ma non troppo

È fedele a se stessa Marcella, ma senza rinunciare a sonorità contemporanee, come quelle del singolo “Tacchi a spillo”, firmato da Lorenzo Vizzini. «La prima volta che l’ho sentita ho pensato: bella, ma non è adatta a me. Poi ho provato a cantarla e non credevo alle mie orecchie! Questo pezzo mi fa sentire attuale e mi piace per il testo impegnato: i tacchi a spillo sono una metafora della vita, da loro ci aspettiamo dolore, di cadere da un momento all’altro, ma ci vuole equilibrio, stile e un certo carisma». Lei ne ha da vendere e a chi le chiede se, come varie colleghe, collaborerebbe con qualche nuova stella della musica italiana, risponde: «È una scorciatoia. Io ho evitato fino adesso, anzi, ho cercato di essere fedele alla mia musica, in cui credo ancora tanto, perché certe canzoni sono immortali. “Montagne Verdi” la cantano ancora anche i bambini e non credo che succederà con la trap».

No alla violenza

Un genere finito sotto accusa di recente per la misoginia di certi testi: «Non li capisco e non li condivido, anzi condanno i messaggi violenti che certe canzoni contengono». Così, l’unico featuring di “Etnea” è con l’amica Loredana Bertè, per un brano, “Mi rubi l’anima”, contro la violenza sulle donne. «Da tempo chiedevo agli autori una canzone sul tema e nell’attesa continuavo a sentire brutte notizie, quindi l’ho scritta io. Mi sono ispirata a Lucia Annibali e Gessica Notaro, donne che hanno subito una violenza enorme, ma non si sono lasciate intimidire. Ho voluto al mio fianco Loredana, perché oltre a essere una cara amica, è sempre molto affettuosa e pronta a cantare con me».

Sanremo

Non poteva mancare, infine, la domanda di rito di questi tempi, visto che domenica verranno annunciati i nomi dei Big in gara a Sanremo. Lei ci sarà? «L’idea c’è, ma stiamo a vedere. Al Festival sono molto legata, sono nata lì, con “Montagne Verdi” ed ero una ragazzina, senza nessuna esperienza. Poi ci sono tornata, ho avuto le mie belle soddisfazioni sanremesi e penso che non finiranno qui».

