Marcegaglia: «Opportunità dai cambiamenti» 

La ministra Calderone ha incontrato in vertici bilaterali, a margine del G7 Lavoro, il ministro federale della Germania, Hubertus Heil, e viceministra britannica, Allison McGovern. Con l'esponente del governo tedesco si è sottolineata l'interconnessione delle economie dei due Paesi e sono state approfondite le rispettive dinamiche del mercato del lavoro. Confermata la sintonia sulla necessità di un Piano d'azione per lo sviluppo e l'uso dell'Intelligenza artificiale. Grande attenzione anche al tema delle transizioni digitale e demografica, strettamente legato a quello delle competenze, sullo sfondo della Dichiarazione congiunta di intenti sulla formazione professionale. Con la viceministra britannica si è sottolineato il reciproco interesse a proseguire la collaborazione tra i due Paesi, in particolare sui temi dell'Intelligenza artificiale e del suo impatto sul mondo del lavoro e sulle politiche per l'accompagnamento specialmente dei giovani al lavoro».

A Cagliari c’era anche l’ex leader di Confindustria Emma Marcegaglia: «La stella polare del B7 è la competitività. Non ci sarà crescita economica, un'occupazione e un progresso sociale soddisfacenti se il G7 non unirà le proprie forze per affrontare la dura competizione globale». E poi: «Difendere e promuovere i valori fondanti delle democrazie liberali è un imperativo collettivo che può essere perseguito rafforzando il dialogo tra i nostri governi e le parti sociali. Molteplici transizioni stanno rimodellando le società e le economie di tutto il mondo, offrendo opportunità di crescita senza precedenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA