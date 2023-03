Marceddì, via la sabbia dallo stagno 

A una settimana dal grido d’allarme dei pescatori di Marceddì sul rischio di fermentazione del canale 17, la Regione risponde con la proposta di un finanziamento mirato alla rimozione della sabbia trasportata dal mare che potrebbe compromettere l’ecosistema degli stagni di Corru Mannu e Corru S’Ittiri. La proposta arriva a seguito di un sopralluogo effettuato dalla Regione su richiesta del Consorzio delle cooperative riunite della pesca di Marceddì e della Cooperativa pescatori Arborea che gestiscono i due stagni, preoccupati per la mareggiata di gennaio che ha quasi ostruito il canale 17 di sabbia. Il timore è che, con la mancanza di un adeguato riciclo dell’acqua, si andrebbero a perdere gli allevamenti di orate e molluschi nelle stagioni più calde.

Il sopralluogo

L’incontro, che si è svolto martedì, ha avuto come esito un accordo per evitare il rapido impaludamento del canale. «Verrà destinata all’Unione dei Comuni del Terralbese, che attualmente sta lavorando alla realizzazione di un progetto analogo sulle lagune, una cifra per un primo intervento di emergenza per ripulire quanto prima il canale», anticipa il consigliere regionale Emanuele Cera. Risorse attualmente allocate nei bilanci della Regione: «Fanno parte di un precedente capitolo di finanziamento previsto nella legge Omnibus della quale mi ero fatto carico di presentare un emendamento», precisa Cera. Il quale delinea il prossimo passaggio per l’ottenimento dei fondi: «La Giunta regionale deciderà di destinare il finanziamento tramite intervento urgente all’Unione dei Comuni. L’idea è quella di intervenire con urgenza e poi strutturare un progetto di più ampio respiro in modo tale che il canale venga dragato con un secondo finanziamento», prosegue Cera. Sull’importo del primo finanziamento, il consigliere regionale specifica: «Sarà oggetto di una delibera da parte della Giunta. Si ipotizza che sia di 250 mila euro».

La verifica

Sul posto, sono intervenuti Ivan Giovanni Cermelli e Sonia Pili, rispettivamente Capo di Gabinetto e consulente dell’assessora regionale all’Agricoltura e Riforma agro-pastorale Valeria Satta, il responsabile del Servizio pesca e acquacoltura Gianni Ibba, accompagnati da Cera e dagli amministratori di Terralba, il sindaco Sandro Pili e il vicesindaco Andrea Grussu, insieme ai vertici della cooperativa e del consorzio concessionari dei compendi. «Abbiamo controllato il livello dell'acqua, è di soli 40 centimetri – illustra Cera – durante l’estate si potrebbe verificare un’atrofizzazione del canale e quindi un mancato approvvigionamento di acqua marina negli stagni».